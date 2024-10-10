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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية في مستهل  تعاملات، اليوم الخميس، 10 أكتوبر 2024.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% عند مستوى 31153 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 38573 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17%  عند مستوى 13508 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72%  عند مستوى 7583 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 10763 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46%  عند مستوى 3230 نقطة.

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