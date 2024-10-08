التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 31.300.30 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 7.507.26نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس100 " بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 10.704.35نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 33 "، بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 3.206.70 نقطة.

المؤشر الثلاثينى - فيتو

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 31.300.30 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 33000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

المؤشر السبعينى - فيتو

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 7.507.26 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7900 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل.