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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 31.247.98 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى  7570 نقطة.
  • قفز مؤشر "إيجي إكس100 " بنسبة 0.78 % ليصل إلى مستوى 10.783.83 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 33 "، بنسبة 0.70 % ليصل إلى مستوى 3237 نقطة.

 

المؤشر الثلاثينى - فيتو 

 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 31.247.98 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 33000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

المؤشر السبعينى - فيتو 

 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 7570 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7900 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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