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اقتصاد

البورصة المصرية، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يتلون بالأحمر اليوم

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب ، تراجع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة تداولات الأسبوع الثانى من أكتوبر بالبورصة المصرية ليلامس جرام الذهب عيار 24 الـ  4087 جنيها للعرض ونحو 4053 جنيها للطلب. 

 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.  

 

 

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا.

 

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

يحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

 ارتفع سعر الذهب المحلي  بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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