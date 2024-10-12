أكلات يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي الخاص لطفلك حفاظا على مستواه التعليمي

مع بدء العام الدراسي الجديد تحرص الأمهات على التغذية السليمة والنوم الهادئ للصغار حفاظا على تركيزهم ما يرفع من مستواهم التعليمي.

وجرت العادة عند بعض الأمهات على إعطاء الطفل مكملات غذائية تحتوى على الاوميجا 3 لفاعايتها فى رفع معدلات الذكاء والتركيز لدى الأطفال.

أكلات ترفع من مستوى ابنك التعليمي

وتقول الدكتورة سمر العمريطي استشارى التغذية العلاجية، إن هناك أكلات يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي الخاص بالأبناء للحفاظ على مستواهم التعليمي، ومن هذه الأكلات:

شرب كوب ماء كل ساعة.

تناول حفنة من عين الجمل.

يجب أن يحصل الطفل على بيضة يوميا.

تناول الاسماك خاصة التونة والسردين.

تناول الخضروات، خصوصًا الجرجير والسبانخ والطماطم والفلفل الأخضر والجزر.

تناول الفاكهة، خاصة البرتقال والموز والعنب.

تناول التمر وعدده 3 أو 5 أو 7 تمرات بوميا.

تناول الزبيب بمعدل 21 زبيبة يوميًا تساعد على الحفظ والاستيعاب.

تناول البليلة والشوفان باللبن وملعقة عسل أبيض.

أكلات ترفع من مستوى ابنك التعليمي، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.