قبل اختفاء العنب، طريقة عمل الزبيب باحترافية وبأقل التكاليف

طريقة عمل الزبيب، من طرق تجفيف الفواكه، التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة أننا الآن في أواخر موسم العنب، ولذلك يمكن استغلال تلك الفترة في تخزين العنب، وتحويله إلى الزبيب.



ويتميز الزبيب بأنه من ألذ الفواكه المجففة، كما أنه يمكن إضافته إلى الكثير من الحلويات والأطعمة أيضًا، إلى جانب أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية.



ويمكنك بسهولة تحضير الزبيب في المنزل باستخدام بعض المكونات البسيطة والخطوات السهلة.



مكونات عمل الزبيب:

عنب طازج: يفضل اختيار أنواع العنب الحلو ذات الحبات الكبيرة والخالية من البذور.

ماء

عصير ليمون طازج (اختياري)

ذرة ملح ليمون

ملعقة زيت طعام

شمس أو مجفف طعام

طريقة عمل الزبيب في البيت:

الزبيب، فيتو

1. التحضير:

اغسلي العنب جيدًا للتخلص من أي أتربة أو شوائب.

افصلي حبات العنب عن العناقيد.

2. السلق (اختياري):

اغلي كمية مناسبة من الماء في قدر، مع إضافة ذرة ملح ليمون، وملعقة كبيرة من زيت الطعام، والقليل من عصير الليمون.

أضيفي حبات العنب إلى الماء المغلي واتركيها لمدة دقيقة واحدة فقط.

صفي العنب جيدًا من الماء.

إضافة عصير الليمون في هذه المرحلة يساعد على حفظ لون العنب ومنع التلون.

3. التجفيف:

التجفيف في الشمس:

ضعي حبات العنب على صينية مغطاة بقطعة قماش نظيفة.

ضعي الصينية في مكان مشمس وجيد التهوية، ويفصل تغطيته بقطعة من الشاش الخفيف لحمايته.

قومي بتقليب حبات العنب بشكل دوري للتجفيف المتساوي.

تستغرق عملية التجفيف في الشمس عدة أيام حسب الرطوبة ودرجة الحرارة.

التجفيف باستخدام مجفف الطعام:

اتبعي تعليمات استخدام مجفف الطعام.

ضعي حبات العنب في صواني المجفف.

قومي بتجفيف العنب وفقًا لتعليمات الجهاز.

4. التخزين:

بمجرد أن يجف العنب تمامًا ويصبح لونه داكنًا ومجعدًا، يكون الزبيب جاهزًا للتخزين.

احفظي الزبيب في وعاء محكم الغلق في مكان بارد وجاف.

نصائح وأسرار للحصول على أفضل النتائج:

عمل الزبيب في البيت

اختيار العنب: يفضل اختيار أنواع العنب ذات السكر العالي للحصول على زبيب حلو المذاق.

التجفيف: يمكنك تجفيف العنب بأكمله على العناقيد أو فصله إلى حبات فردية.

السرعة: كلما كانت عملية التجفيف أسرع، كلما احتفظ الزبيب بمعظم العناصر الغذائية.

الحماية: خلال عملية التجفيف في الشمس، احمي العنب من الحشرات والغبار باستخدام شبكة أو قطعة قماش نظيفة.



ملاحظة: يمكنك إضافة بعض التوابل الطبيعية مثل القرفة أو الهيل إلى الزبيب أثناء عملية التجفيف للحصول على نكهات مختلفة.

الآن يمكنك الاستمتاع بالزبيب الذي صنعتيه في المنزل وإضافته إلى العديد من الوصفات.

أهم فوائد الزبيب لصحة الجسم

وأشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الزبيب من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

مصدر غني بالألياف

الزبيب يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك. الألياف تسهم في زيادة حركة الأمعاء، مما يسهل التخلص من الفضلات ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

غني بالفيتامينات والمعادن

الزبيب يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، والمغنيسيوم. الحديد، على سبيل المثال، مهم لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ومنع الأنيميا (فقر الدم)، بينما البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتنظيم ضغط الدم.

مصدر لمضادات الأكسدة

يحتوي الزبيب على مضادات أكسدة قوية مثل الفينولات والفلافونويدات، التي تحارب الجذور الحرة وتقي من الأضرار التي قد تصيب الخلايا. مضادات الأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تعزيز صحة القلب

البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الزبيب يساعدان في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يساهمان في تحسين صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، الألياف الغذائية تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحسين صحة العظام

الزبيب يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على صحة العظام والأسنان. تناول الزبيب بانتظام قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

زيادة الطاقة

الزبيب يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز، مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة. يُعد الزبيب وجبة خفيفة مثالية للرياضيين أو لمن يحتاجون إلى تعزيز طاقتهم خلال اليوم.

الزبيب

دعم صحة العيون

مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب، مثل الفلافونويدات وفيتامين A، تساهم في حماية العينين من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتحافظ على صحة الشبكية. هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

تحسين صحة الجلد

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، الزبيب يمكن أن يساهم في تحسين صحة البشرة. مضادات الأكسدة تساعد في محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، بينما الفيتامينات مثل فيتامين C تساهم في تجديد خلايا الجلد والحفاظ على مظهره النضر.

دعم صحة الجهاز المناعي

الزبيب يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. الفيتامينات والمعادن الموجودة في الزبيب، مثل فيتامين C والزنك، تساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة وتحسين قدرته على التصدي للعدوى.

التحكم في مستويات السكر في الدم

على الرغم من أن الزبيب يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه يحتوي أيضًا على ألياف تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم. هذا يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو يرغبون في الحفاظ على استقرار مستويات السكر.

تحسين صحة الفم والأسنان

الزبيب يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساهم في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم، مما يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

