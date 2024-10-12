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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت، سمك موسى يسجل 325 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح  سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 220 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا تسجل 175 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

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