أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 85 إلى 89 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 82 إلى 84 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 175 جنيها للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 170 إلى 310 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 170 إلى 310 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مرجان من 180 إلى 220 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.