الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 200 جنيه للكيلو، بارتفاع 25 جنيها عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيها، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيها، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 175 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 220 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 690 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

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