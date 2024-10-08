أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينا ملحوظا، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 83 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 90 إلى 170 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 250 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 660 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.