أسعار الأسماك اليوم الاثنين، انخفاض ملحوظ في سعر الجمبري بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الاثنين، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الاثنين

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 86 إلى 88 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 83 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 160 جنيها للكيلو، بانخفاض 35 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 170 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 90 جنيها عن سعره السابق.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

تراوح سعر كيلو السبيط، من 170 إلى 330 جنيهًا، بانخفاض 90 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 80 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.