أخبار مصر اليوم، الحنفي: ندرس إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة لاستيعاب الحركة التشغيلية، الأرصاد تحذر من الأمطار على هذه المناطق، شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
السيطرة على حريق محدود خارج حدود مطار القاهرة
أكدت شركة ميناء القاهرة الجوى أنه تم السيطرة على حريق محدود نشب ببعض المخلفات الموجودة خارج حدود مطار القاهرة الدولي.
سامح الحفني: ندرس إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة لاستيعاب الحركة التشغيلية
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني محرري شئون الطيران المدني، وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
وزارة البيئة تواصل جهودها لمواجهة تلوث الهواء في الغربية وكفر الشيخ
قامت الدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، بجولة ميدانية مكثفة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ لمتابعة سير العمل في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، وخاصة خلال موسم حصاد الأرز، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لمواجهة نوبات تلوث الهواء.
100 يوم صحة تعلن عن تقديم 112 مليون خدمة مجانية خلال 71 يوما
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 112 مليونا و685 ألفا و383 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 10 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وزير الطيران: نتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق عائد اقتصادى أسوة بالمطارات العالمية
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني محرري شئون الطيران المدني بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة على هذه المدن غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة غدا على مناطق من مدينتين " حلايب، شلاتين" على فترات متقطعة.
شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
تسعى الحكومة من خلال برامجها المتعددة إلى إيجاد مظلة لحماية الأسر المصرية الفقيرة ماديا وصحيا واجتماعيا ودراسيا ومن بين هذه البرامج برنامج تكافل وكرامة.
السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي TTG Travel بإيطاليا
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience 2024 الذي أقيم بمدينة ريميني بدولة إيطاليا، ويعد أكبر المعارض السياحية بإيطاليا.
إجراءات وخطوات الحصول على سيارات المعاقين
يتساءل العديد من ذوي الهمم عن إجراءات وخطوات وشروط حصولهم على سيارة المعاقين ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط لحصول الأشخاص ذوي الهمم، على سيارة المعاقين.
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