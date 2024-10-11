وزارة البيئة تواصل جهودها لمواجهة تلوث الهواء في الغربية وكفر الشيخ

قامت الدكتورة شيرين فكري، مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية، بجولة ميدانية مكثفة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ لمتابعة سير العمل في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، وخاصة خلال موسم حصاد الأرز، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لمواجهة نوبات تلوث الهواء.

رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات بشأن تلوث الهواء

وخلال الجولة، تم رصد عدد من حالات حرق مخلفات الزراعية والبلدية، حيث تم التعامل معها على الفور من خلال قوات الحماية المدنية، وتم تحرير محاضر للمخالفين. كما تم التأكد من استقرار حالة الجو بمدينة طنطا وارتفاع نسب حصاد الأرز.

وأكدت الدكتورة شيرين فكري على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواجهة تحديات تلوث الهواء، مشيرة إلى ضرورة توفير المعدات اللازمة لجمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع هذه المخلفات.

شارك في الجولة عدد من القيادات بوزارة البيئة ومسئولي المحافظتين، حيث تم التأكيد على أهمية توزيع الأدوار والمسئوليات بين جميع الأطراف، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المنظومة.

وأثمرت الجولة عن نتائج إيجابية حيث تم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما تم التأكد من استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.

وتقدمت الدكتورة شيرين فكري بالشكر والتقدير لكافة العاملين بمنظومة السحابة السوداء لجهودهم المبذولة في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.