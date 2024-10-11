السيطرة على حريق محدود خارج حدود مطار القاهرة

أكدت شركة ميناء القاهرة الجوى أنه تم السيطرة على حريق محدود نشب ببعض المخلفات الموجودة خارج حدود مطار القاهرة الدولي.

وعلى الفور قامت عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي المسئوله عن تأمين وحماية المطار من الداخل والخارج، بالسيطرة على الحريق وقت حدوثه، وتم إخماده فى الحال، وذلك بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أية خسائر أو إصابات.