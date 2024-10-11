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شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة،فيتو
تكافل وكرامة،فيتو
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تسعى الحكومة من خلال برامجها المتعددة إلى إيجاد مظلة لحماية الأسر المصرية الفقيرة ماديا وصحيا واجتماعيا ودراسيا ومن بين هذه البرامج برنامج تكافل وكرامة.

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

ويتساءل العديد من مستحقي معاش تكافل وكرامة عن شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة.

وحددت وزارة التضامن شروط استمرار معاش تكافل وكرامة خلال مدة الاستحقاق، والتى تضمنت ما يلي:

1- حضور أبناء الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

2- حضور الأم لـ 3 جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل.

3. إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات

إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة

وعن خطوات إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة فهي كما يلي: 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة 

وعن  معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة فقد تضمن العديد من الاسباب الاتية وابرزها:  

1_ القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

2_ حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

3_امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

4_ امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000

ا5_متلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها).

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

8.  التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/شخصي.

10. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

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الاسر المصرية برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة

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