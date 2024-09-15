"التضامن" توضح الفرق بين معاشي تكافل وكرامة، وخطوات وشروط الحصول عليهما، إجراءات الاشتراك، وأسباب الاستبعاد من الصرف

تسعى الحكومة من خلال برامجها المتعددة إلى إيجاد مظلة لحماية الأسر المصرية الفقيرة ماديا وصحيا واجتماعيا ودراسيا ومن بين هذه البرامج برنامج تكافل وكرامة.

ويتساءل العديد من المواطنين عن الفرق بين برنامج تكافل ومساعدة كرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي الفرق بينهما والفئات المستحقة لذلك وشروط التقديم للاستفادة منهما.



وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن “تكافل” هي معاش شهري مشروط واستحقاق أسري يمنح للأسر التي تكون مستواها المعيشي ضعيف جدًا ودخلها قليل ولا يوجد لديها أملاك أو حيازات بشرط أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن (يوم-18 سنة)، والأطفال الذين فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.



أما بالنسبة لمساعدة “ كرامة” فهو استحقاق فردي يستهدف كبار السن البالغين 65 سنة أو أكثر والأشخاص من ذوي الإعاقة بنسبة أكثر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي.

شروط التقديم لبرنامج تكافل

ومن شروط التقديم لبرنامج “ تكافل ” أن تـكون الأسرة لديها أطفال (على الأقل طفل واحد) من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة والأطفـال من سن 6 سنوات لابد وأن يتم تسجيلهم في المدارس وأن يكون نسبة الحضور للمدرسة بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة

ولابد أن تكون الأسرة التي تتقدم مستواها المعيشي متواضع جدًا ولا تمتلك الأسرة أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها أمـلاك كبيرة أو سيــارات وجرارات وبيوت ولا تتقاضى الأسرة معاش ضماني أو معـاش كبير من جمعيات أهلية وألا يتقاضى رب الأسرة أو زوجته معاشا تأمينيا أو معاش مُحــول أكثر من 400 جنيه أو يعملون فــي وظائف حكومية أو خاصة.

شروط التقديم لبرنامج كرامة

أما شروط التقديم لبرنامج “ كرامة ” فيجب أن يـكون الفـرد من ذوي الإعاقة وعنده عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم ولا يكفي مصاريف معيشته أو علاجه والمريض بمرض مُستعص يعجزه عن العمل، ويثبت درجة العجز من القومسيون الطبي.

وأن يكون الفرد والأسرة مستواها المعيشي متواضع ولا تمتلك أراضي أكثر من فدان ولا يكون لديها أملاك مثل سيارات موديل بعد عام 2000 ومنازل أخرى أو جرارات.. الخ ولا يحصل الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي ولا يتقاضى معاشا تأمينيا أو معاشا مُحولا أكثر من 400 جنيه ولا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة

وعن خطوات إجراءات الإشتراك ببرنامج تكافل وكرامة فهي كما يلي:

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

وعن معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة فقد تضمن العديد من الاسباب الاتية وابرزها:

1_ القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

2_ حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

3_امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

4_ امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000

ا5_متلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

8. التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/شخصي.

10. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

شروط استمرار المساعده خلال مدة الاستحقاق

1- حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

2- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.

من جهة اخري أعلنت أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة وبذلك يصل عدد المنضمين إلى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 170 ألف أسرة في 3 شهور وقريبا سنعلن انتهاء قوائم الانتظار.

وكانت أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع المستفيدين بالدعم العيني والنقدي، والإعانات والمنح والمعاشات بخلاف مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج " تكافل وكرامة"- المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة



حصر المستفيدين من برامج وأوجه وأنواع الدعم

وتختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعم أي كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.

وتضم اللجنة في عضويتها: مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ورئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التكافل، ومديرعام إدارة الدعم العيني، ومعاون الوزيرة للتخطيط، ومعاون الوزيرة للتحول الرقمي، وممثلي جميع اللجان المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.