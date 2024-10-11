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أخبار مصر

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة على هذه المدن غدا

أمطار خفيفة، فيتو
أمطار خفيفة، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة غدا على مناطق من مدينتين " حلايب، شلاتين" على فترات متقطعة. 

أمطار خفيفة على تلك المدن غدا

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس حار نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:22

 

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