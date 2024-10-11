تصفيات أمم إفريقيا، منتخب بنين يفوز علي رواندا بثلاثية

فاز منتخب بنين على نظيره منتخب رواندا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

منتخب نيجيريا يفوز على ليبيا

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره الليبي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

سجل هدف نيجيريا اللاعب فيسايو باشيرو في الدقيقة 86.

تشكيل نيجيريا أمام ليبيا

وبدأ نيجيريا أمام ليبيا كالتالي:"

مدغشقر وجامبيا في تصفيات أمم أفريقيا

تعادل منتخب مدغشقر مع منتخب جامبيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وسجل هدف منتخب مدغشقر اللاعب كوتورير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتعادل منتخب جامبيا في الدقيقة 7+90 عن طريق يانكوبا مينته.

موزمبيق تتعادل مع إيسواتيني

تعادل منتخب موزمبيق مع منافسه إيسواتيني بنيتجة 1ـ1، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

وسجل هدف موزمبيق اللاعب راتيفو في الدقيقة 73، فيما تعادل إيسواتيني عن طريق مافوسو في الدقيقة 80.