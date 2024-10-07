طن الردة يرتفع 400 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا فيأسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

أبرز التحركات السعرية لأعلاف في الأسواق

انخفض سعر الذرة المستوردة انخفاضات ما بين 100 و200 جنيه، تراجع سعر طن علف الصويا نحو 100 جنيه، بينما ارتفع سعر الردة بنحو 400 جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

بلغ سعر ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 22100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 22100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 21100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر كسب عباد 36% في الأسواق نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر الردة فبلغ نحو 10500 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتوفيد والجلوتين في الأسواق

أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36200 جنيه للطن.