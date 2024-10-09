الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، انخفاض الذرة وعلف الصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

 

أبرز التحركات السعرية لأعلاف في الأسواق

انخفض سعر الذرة المستوردة بنحو 200 جنيه، تراجع سعر طن علف الصويا نحو 300 جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12200 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

بلغ سعر ذرة أوكراني نحو 11200 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21800 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 21800 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20800 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 10500 جنيه للطن، سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36200 جنيه للطن.

 

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طن الردة يرتفع 400 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يبدأ من 11400 جنيه في الأسواق

 

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