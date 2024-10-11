الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في بلدة عبا

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

 ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، أن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت عند أطراف بلدة عبا بالجنوب اللبناني، وعمد الاحتـلال إلى تفجيرها تلقائيا، في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة.

هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان 

ويأتي ذلك في ظل الهجمات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان مستهدفا تمركزات لقوات اليونيفيل وحزب الله والجيش اللبناني.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة،  أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة كفرا- الجنوب، ما أدى إلى سقوط شهيدَين و3 جرحى.

جيش الاحتلال يقصف موقعا للجيش اللبناني 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استهدفت غارة إسرائيلية، منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وجاء ذلك ردا علي  إعلان حزب الله، استهداف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في كريات اليعازر في حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

txt

للمرة الثانية، جيش الاحتلال يهاجم قوات اليونيفيل في لبنان ويوقع خسائر في صفوفها

txt

ردا على غارة إسرائيلية، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال لبنان طائرة تجسس اليونيفيل الجيش اللبناني

مواد متعلقة

للمرة الثانية، جيش الاحتلال يهاجم قوات اليونيفيل في لبنان ويوقع خسائر في صفوفها

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك مع المقاومة جنوب غزة

الأكثر قراءة

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

حضور جماهيري ضعيف في مباراة مصر وموريتانيا (فيديو)

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب مساء الجمعة 11 أكتوبر 2024

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

تهمة جديدة تواجه إمام عاشور أمام المحكمة غدا، وهذه هي العقوبة المتوقعة

منوعات

المزيد

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

هل الشك في الصلاة يبطلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية