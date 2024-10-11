وكالة الأنباء اللبنانية: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في بلدة عبا

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، أن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت عند أطراف بلدة عبا بالجنوب اللبناني، وعمد الاحتـلال إلى تفجيرها تلقائيا، في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة.

هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

ويأتي ذلك في ظل الهجمات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان مستهدفا تمركزات لقوات اليونيفيل وحزب الله والجيش اللبناني.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة كفرا- الجنوب، ما أدى إلى سقوط شهيدَين و3 جرحى.

جيش الاحتلال يقصف موقعا للجيش اللبناني

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استهدفت غارة إسرائيلية، منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء ذلك ردا علي إعلان حزب الله، استهداف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في كريات اليعازر في حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

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