للمرة الثانية، جيش الاحتلال يهاجم قوات اليونيفيل في لبنان ويوقع خسائر في صفوفها

أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان، ونقل أحدهما إلى المستشفى في صور.

هجوم ثان من جيش الاحتلال على مقر لليونيفيل

وقالت اليونيفيل في بيانها: "تعرض المقر العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لانفجارات للمرة الثانية خلال 48 ساعة، حيث أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة، وتم نقل أحد الجرحى إلى مستشفى في صور، بينما يتلقى الثاني العلاج في الناقورة".

إصابة اثنين من قوات اليونيفيل في الهجوم الإسرائيلي

وأضافت اليونيفيل في بيانها:" انهارت اليوم عدة جدران حماية في موقعنا التابع للأمم المتحدة رقم 1-31 بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية محيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية بالقرب من موقع الأمم المتحدة، ظل جنود حفظ السلام التابعون لنا في الموقع، وتم إرسال قوة رد سريع تابعة لليونيفيل لمساعدة الموقع وتعزيزه".

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