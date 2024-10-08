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خارج الحدود

طوفان

الجيش اللبناني يعلن انتشاره في كامل البلاد وحدودها الجنوبية

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

 رد الجيش اللبناني على ما وصفها بـ حملات افتراء وتخوين بحقه، مؤكدا انتشاره على كامل مساحة البلاد بما فيها الحدود الجنوبية، وجهوزيته لـ "الدفاع عن الأرض" ضمن الإمكانات المتاحة.

وبحسب "الأناضول"، أشار بيان نشرته قيادة الجيش اللبناني إلى "حملات افتراء وتخوين للمؤسسة العسكرية وقيادتها من قبل بعض وسائل الإعلام، وأن ذلك يهدف لخدمة مصالح ضيقة وغايات سياسية".

وأكدت قيادة الجيش في هذا الصدد أنها لن تدخل في سجالات أو مزايدات، وهي ليست معنية بأي ملفات أو استحقاقات.

 

الجيش اللبناني يواجه اتهامات عبر منصات تواصل اجتماعي 

 وخلال الفترة الأخيرة، واجه الجيش اللبناني اتهامات عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي بأن قواته تنفذ انسحابات من مراكز حدودية بالجنوب في ظل محاولات التوغل البري الإسرائيلية، وهي اتهامات نفاها الجيش، موضحا في بيان سابق أنه أجرى فقط إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية.

 

الجيش اللبناني ينتشر على كامل مساحة الوطن 

 وفي بيانها اليوم، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن الجيش ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية".

وأضافت أن الجيش يتولى مسؤولياته الوطنية، ويقدم الشهداء، ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة، استنادا لقرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما يراه مناسبًا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية، والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "في ظل الاعتداءات الهمجية والمتزايدة من جانب العدو على مختلف المناطق اللبنانية، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير".

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" الأممية.

ولفتت قيادة الجيش إلى أن أولوياتها اليوم هي حماية المؤسسة العسكرية وتماسكها ووقف عدوان إسرائيل ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ وحفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.

وقالت: إن "التجارب أثبتت أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين، ما يؤكد أهمية التفافهم حولها، مع تَطلعنا إلى نجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن".

وتابعت: "يبقى الجيش متماسكا بعزيمة عسكرية وإيمانهم وإرادتهم، واتحاد اللبنانيين حول دوره الجامع، والمطلوب اليوم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية للحفاظ على لبنان الذي سوف يتجاوز هذه المحنة كما تجاوز الأزمات والتحديات الماضية وتغلَّب عليها".

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