فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس بعد الهجمات على مواقع يونيفيل في لبنان.

فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها:" إن إطلاق النار على بعثة الأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف على الفور

و ندين إطلاق النار الإسرائيلي المستمر على بعثة يونيفيل في لبنان".

وبالأمس ذكرت تقارير إعلامية، أن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، استدعى السفير الإسرائيلي في روما، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.



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