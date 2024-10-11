الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

رئيس المجلس الأوروبي: استهداف إسرائيل اليونيفيل غير مقبول

اليونيفيل، فيتو
اليونيفيل، فيتو

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) معتبرا إطلاق النار عليها «غير مقبول».

 

قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس

وقال ميشال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس: “الهجوم على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، وندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

 

اتهامات موجهة لإسرائيل باستهداف مواقع اليونيفيل

واتهمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل متكرر على مواقع لها في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرق وأثار تنديدات دولية.

وقالت اليونيفيل في بيان «أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، وتسبّبت في جرح الجنديين».

وأوضحت، أنّ الإصابات ليست خطرة، لكنهما لا يزالان في المستشفى.

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