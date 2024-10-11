دوري الكرة النسائية، تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق لخوض مباراة وادي دجلة التي تقام اليوم الجمعة بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وسارة كرد وأمل ناصر ونادين غازي وجنى محمود

الأهلي يفوز على الزمالك

وكان النادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت في الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف النادي الأهلي الأول والثاني اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 والدقيقة 72، فيما سجلت سبيستيا اكوى هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 91.

وتلقت اللاعبة نورا خالد لاعبة الأهلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 بعدما حصلت على الكرت الأصفر الثاني بالمباراة.