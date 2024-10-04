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بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

تقام حاليا قمة دوري الكرة النسائية بين  فريق الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

ويبحث عشاق ومحبي فريقي الأهلي والزمالك علي بث مباشر لقمة دوري الكرة النسائية. 

 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة. 

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية 

وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.

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