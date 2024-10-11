الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

 النادي الأهلي، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرس الحدود وديًا اليوم الجمعة، فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا فى السوبر المحلي. 

 

موعد مباراة الأهلي والحدود الودية

 وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود الودية فى الخامسة مساء اليوم، ولن تكون مذاعة بناء على تعليمات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

 ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

كولر الأهلي السويسري مارسيل كولر

مواد متعلقة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

البلدي تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة

موعد ودية الأهلي وحرس الحدود

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

33 عملية تحت القصف في يوم واحد.. محمد توفيق طبيب مصري ينقذ عيون أطفال غزة

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

فرصة ذهبية، 3 آلاف فرصة عمل في محطة الضبعة النووية

منوعات

المزيد

كواليس الخلافات بين هاري وميجان وكيت وويليام

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

لو الشقة مقفولة، أسباب خصم 9 جنيهات من الرصيد بالعدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

ضوابط نقل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلتها

دعاء الجمعة المستجاب، ردده في ساعة الإجابة

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

المزيد
الجريدة الرسمية