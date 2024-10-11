الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو على ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب اقتلاع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل بقوة وبما يسمح به القانون.

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “نعمل وسنواصل العمل جاهدين ضد مظاهر رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي”.

 

يديعوت أحرونوت: الاحتلال يصنف غزة ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر

 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صنف غزة ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش الاسرائيلي عرف غزة رسميا بأنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان.

 

حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها

  فيما قال حزب الله اللبناني إنه قصف "تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها برشقة صاروخية كبيرة".

 

أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله، حسب ما أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، اليوم الجمعة.

 

إصابة 50 جنديا إسرائيليا برصاص حزب الله 

 الثلاثاء الماضي، دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.

 

منطقة اللبونة الحدودية 

 وجاء في بيان لـ "حزب الله": "لدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني عند الساعة 2:00 من فجر اليوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".

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