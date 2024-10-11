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اقتصاد

باركليز: استهداف إسرائيل للنفط الإيراني سيرفع الأسعار

بنك باركليز، فيتو
بنك باركليز، فيتو

قال بنك باركليز فجر اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يؤدي أي هجوم إسرائيلي على بنية النفط التحتية الإيرانية إلى توقف مستمر لإمدادات حجمها مليون برميل يوميا، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بما لا يقل عن 15 دولارا للبرميل.

وقال البنك في مذكرة «الهجوم الإسرائيلي المحتمل على البنية التحتية الإيرانية للنفط فيما يخص أنشطة الإنتاج أو التصدير يؤثر على أسواق النفط من ناحيتين، إذ إنه قد يقلل من طاقة الإنتاج الفائضة مما يرفع بدوره الأسعار، في حين يدفع إلى علاوة كبيرة للمخاطر الجيوسياسية».

وتشير تقديرات باركليز إلى أن السعر العادل لبرميل برنت العام المقبل 85 دولارا.

وتتوعد إسرائيل إيران بقصف مواقع داخل أراضيها، ردا على قيام طهران مطلع أكتوبر بشن هجمات بقرابة 200 صاروخ على إسرائيل ثأرا لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

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