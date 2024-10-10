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خارج الحدود

حرمان العالم من 12 مليون برميل نفط يوميا، كتائب حزب الله العراق تهدد بحرب الطاقة

النفط، فيتو
النفط، فيتو

توعدت كتائب حزب الله العراق، اليوم، بشن ما أسمته حرب الطاقة من خلال استهداف المنشآت النفطية والمصالح الأمريكية في المنطقة، حال استخدمت الأراضي العراقية فى ضرب إيران.

 

حزب الله العراقي يهدد ببدء حرب الطاقة

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، في المبدأ لن نبدأ حرب الطاقة، لكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل يوميًّا.

بيان كتائب حزب الله العراق، فيتو

و قال أبو علي العسكري، فى بيان له مساء اليوم، "في نشوة العدو الصهيوني وتفاخره بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق المدنيين، وهدم البنى التحتية للمدن في غزة وبيروت، حتى إذا ما تصدى له المقاومون وردوا على عدوانه وجرائمه وكسروا شوكته وغطرسته، ذهب إلى تهديد المنطقة، وإيران على وجه الخصوص، بدعم مطلق من أمريكا ودول الغرب.

أبو علي العسكري يلوح باستهداف مصالح أمريكا بالمنطقة

وتابع أبو علي العسكري، هنا نشير إلى الآتي: أولًا.. نجدد تأكيد أن أي استهداف لبلدنا العراق، أو استعمال لأرضه وسمائه لاستهداف إيران، فإن رد كتائب "حزب الله" لن يكون مقتصرًا على إسرائيل بل سيبطش بقواعد ومعسكرات ومصالح أمريكا في العراق والمنطقة".

وأضاف أبو على العسكري: "ثانيًا.. في المبدأ لا نبدأ حرب الطاقة، ولكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل نفط يوميًّا، وهذا ما سنتكفل به بعونه تعالى، أما ما سيفعله الإخوة اليمنيون -الحوثي- في باب المندب، والإخوة الإيرانيون في مضيق هرمز فالله أعلم به".

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