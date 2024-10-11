الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هلع وذعر لسكان مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس: نسمع أصوات حفر تحت المنازل

مستوطنات إسرائيلية،
مستوطنات إسرائيلية، فيتو

أفاد سكان مستوطنة معاليه أدوميم المجاورة لقرية العيزرية وبلدية أبو ديس بمنطقة القدس، بأنهم سمعوا أصوات حفر غير عادية تحت منازلهم، ما أثار حالة من الهلع.

وفي التفاصيل، اتصل بعض سكان معاليه أدوميم، المدينة المجاورة للقدس، بالبلدية وأبلغوا أنهم سمعوا أصوات حفر تحت منازلهم.

وإثر ذلك، بعث رئيس بلدية معاليه أدوميم جاي يافارح رسالة بشأن هذا الموضوع إلى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لفحص الموضوع والتأكد من الشبهات حول حفر أنفاق تحت الأرض.

وقال رئيس البلدية في رسالته: "في العام الماضي، تلقينا العديد من الشكاوى من سكان المدينة حول ضجيج الحفر تحت منازلهم، وخاصة في حي تسيماح هسديه.. في البداية اعتقدنا أن الحديث يدور عن قلق نفسي نتيجة للسنة الصعبة التي مررنا بها، ولكن بما أن الشكاوى مستمرة، بل وتزايدت مؤخرا.. أود إجراء فحص شامل للمسألة، استخباراتيا وجسديا، من أجل استبعاد وجود حفر نفق بين العيزرية وأبو ديس ومعاليه أدوميم".

وتسبب هذا الطلب في إثارة ضجة واسعة النطاق وحالة من الهلع أجبرت رئيس البلدية جاي يفراح على إصدار توضيح جاء فيه: "من المهم بالنسبة لي أن أوضح أن هذه القضية قد أثيرت بالفعل من قبل السكان في الماضي، وتم فحص الطلب واستبعاده. وفي الوقت نفسه، اخترت التصرف بحذر شديد، لازالة الشك، وطلب فحص إضافي من القيادة العسكرية".

وأردف: "أطلب من الجميع الهدوء، هذا إجراء احترازي اتخذته ولا شيء غيره. وكما ذكرنا، فقد تم بالفعل فحص الأمر واستبعاده".

 

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