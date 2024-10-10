مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف بمدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا، صباح اليوم الخميس، مقام قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وشرعوا بأداء طقوس دينية تحت حماية جيش الاحتلال.

كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام المستوطنين لمقام “قبر يوسف”.

وذكر شهود عيان إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين دخول المستوطنين إلى “قبر يوسف”.

إسرائيل تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع

وأفادوا بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين، الذين رشقوا الجيش بالحجارة، فيما استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويوجد قبر يوسف في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.