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خارج الحدود

ردا على الغارات الإسرائيلية، حزب الله يقصف مستوطنة كابري بالصواريخ

هجوم صاروخي من لبنان
هجوم صاروخي من لبنان على مستوطنة ساعر، فيتو

شن حزب الله، اليوم السبت، هجومًا بصواريخ "فادي 1" على مستوطنة كابري الإسرائيلية، وذلك ردًّا على الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال بيان لحزب الله: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 28-09-2024 مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي1”.

رشقات صاروخية متتالية باتجاه الشمال الإسرائيلي

وحسب “روسيا اليوم”، تم إطلاق رشقات صاروخية متتالية باتجاه الشمال الإسرائيلي وسماع دوي صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات.

ودوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي ووسط الجليل وشرق تل أبيب وفي المنطقة الساحلية ووادي يزرعيل ووادي عارة جنوبي حيفا ومدينة عكا وشمال الضفة الغربية ومنطقة الكرمل.

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حزب الله مستوطنة كابري الإسرائيلية بيروت قطاع غزة لبنان

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