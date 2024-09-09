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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض سعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر الذرة الأوكراني بنحو 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر علف الصويا بنحو 300 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل  سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11700 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 11700 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 11200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12300 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وفيما يخص  أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين في الأسواق

وعن أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر الردة نحو 10 ألاف جنيه للطن، سعر جلوتين محلي نحو 35200 جنيه للطن.

أسعار كسب العباد والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص  سعر كسب عباد 36% في الأسواق؛ فبلغ نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن.   

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ارتفاع الصويا والذرة وانخفاض الجلوتين، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

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الصناعات الغذائية تحصر مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي.. تصل لـ 50 مليون طن سنويًا.. وخبراء: تعالج مشكلة نقص موارد الأعلاف

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