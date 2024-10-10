الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

طارق يحيى يعلق على سياسة حسام حسن والتجديد لـ عبد الشافى

طارق يحيى ، فيتو
طارق يحيى ، فيتو

صرح طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن تجديد عقد محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأبيض قرار جيد من مجلس الإدارة بسبب احترامه وإخلاصه للقلعة البيضاء.

وأضاف طارق يحيى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "هناك حالة جيدة داخل منتخب مصر الفترة الأخيرة تحت قيادة حسام حسن والنتائج جيدة للغاية".

وأشار طارق يحيى "لابد من الإهتمام الإعلامي بمنتخب مصر الفترة الحالية وتوجيه الجمهور على دعم اللاعبين والجهاز الفنى اثناء المباراة بالملعب مثل الأندية".

 

ووقع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة على عقود تجديد عقده مع الزمالك على بياض لمدة موسم.

وجاء التوقيع في جلسة جمعت بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.

 

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

كما حدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.


منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات


يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

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محمد عبد الشافي يوقع للزمالك على "بياض" لمدة موسم

 

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