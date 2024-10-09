محمد عبد الشافي يوقع للزمالك على "بياض" لمدة موسم

أخبار الرياضة اليوم، قناة الزمالك تطلق هاشتاج "أكبر قلعة رياضية، الأهلي يتحرك ضد عقوبات الكاف،إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لبرج الزمالك المهجور، تطور جديد في مفاوضات ليفربول مع مرموش