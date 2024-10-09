محمد عبد الشافي يوقع للزمالك على "بياض" لمدة موسم
كشف الإعلامي أحمد علي مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك عن نجاح نادي الزمالك في تجديد عقد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة لمدة موسم.
ووقع محمد عبد الشافي على عقود تجديد عقده على بياض.
وجاء التوقيع في جلسة جمعت بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء.
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