آخر استعدادات الفراعنة لمواجهة موريتانيا.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. مؤتمر صحفي للعميد للحديث عن اللقاء.. تألق صلاح ومرموش في التدريبات.. وهذا ترتيب قادة منتخب مصر

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن مباراة مصر وموريتانيا المقرر لها غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها دولة المغرب.

وترصد فيتو آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل انطلاق المباراة الهامة للفراعنة غدا.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

كما حدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.



منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات



يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

مران خفيف بإستاد القاهرة

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا، في اللقاء المحدد له مساء غد الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على ملعب إستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهاز المعاون، وهو المران الختامي قبل مواجهة نظيره الموريتاني.

ويبدأ المران بتدريبات الجري والحماء، ثم يعقبه تدريبات خفيفة بالكرة، ويختتم بفقرة التسديد على المرمى من وضع الحركة.

حسام حسن يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عن مواجهة موريتانيا

ويعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي للحديث عن استعدادات الفراعنة لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

يبدأ المؤتمر الصحفي لحسام حسن في الخامسة مساء اليوم بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولية.

وقرر حسام حسن فتح مران منتخب مصر لرجال الصحافة والإعلام لمدة 15 دقيقة.

مؤتمر صحفي للمدير لمدرب منتخب موريتانيا



كما يعقد المدير الفني لمنتخب موريتانيا مؤتمرا صحفيا في الساعة 6:30 مساء باستاد القاهرة، ويفتح مران المنتخب الموريتاني لرجال الصحافة والإعلام في السابعة مساء لمدة ربع ساعة.

مواعيد المؤتمرات الصحفية لمنتخبي مصر وموريتانيا



الخميس ١٠ أكتوبر

٠٥:٠٠ مؤتمر صحفي لمنتخب مصر بحضور حسام حسن.استاد القاهرة

٠٥:٣٠..تدريب مفتوح لمدة ١٥ دقيقة لمنتخب مصر..استاد القاهرة



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٠٦:٣٠ مؤتمر صحفي لمنتخب موريتانيا.. استاد القاهرة

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٠٧:٠٠ تدريب مفتوح لمدة ١٥ دقيقة لمنتخب موريتانيا..استاد القاهرة

تألق صلاح ومرموش بمران الفراعنة

تألق الثلاثي الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لعب فرانكفورت الألماني وتريزيجيه لاعب الريان القطري بتدريبات المنتخب الوطني خلال استعداداتهم لمواجهة موريتانيا.

محمد صلاح ومرموش يقودان الهجوم

وبحسب مصدر مطلع، فإن حسام حسن قرر الدفع بالثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في المثلث الهجومي، كما استقر حسام حسن على الدفع بالثنائي زيزو ومحمود تريزيجيه أساسيان في تشكيلة خط الوسط

اسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

منتخب مصر، حدد اتحاد الكرة ٧٥ جنيها سعر التذكرة للدرجة الثالثة لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل ١١ أكتوبر باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وجاء في بيان اتحاد الكرة أن سعر تذكرة الدرجة الثانية هي ١٠٠ جنيه و١٥٠ للدرجة الأولى.



تقليل زمن التقاطر تسهيلا على المشجعين، مترو الخط الثالث يدعم منتخب مصر ضد موريتانيا

يشارك مترو الخط الثالث غدا الجمعة المقبل فى حملة دعم مشجعي منتخب مصر في مباراته أمام منتخب موريتانيا، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، وذلك من خلال تقليل زمن التقاطر بين القطارات على الخط الثالث ليصبح 5 دقائق بين كل قطار والثانى.

وجاء نص الإعلان الرسمى للشركة كما يلى: "إن منتخب مصر سيلعب ضد منتخب موريتانيا يوم الجمعة ١١ أكتوبر في استاد القاهرة الدولي.

ودعت الشركة المشجعين إلى ركوب الخط الثالث للمترو قائلة اركب الخط الأخضر الثالث واوصل محطة الاستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة ٣ مساءً حتى الساعة ٦ مساءً ومن ٩ مساءً حتى ١١ مساءً



خلّي بالكوا اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني هيكون ١٠ دقائق.

فريق خدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخولكم وخروجكم من المباراة. استمتعوا بالمباراة مع الخط الأخضر الثالث!"

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني قبل مواجهة موريتانيا

وحرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر أمس الأربعاء علي ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك لمؤازرة الفريق.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر لكافة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والاجهزة الفنية وجميع اللاعبين، لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف البطولات التي يشاركون فيها، وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، معربًا عن فخرة بمستوى اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوربية والعربية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته الكبيرة في هذا الجيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلعه إلى التأهل وحصد لقب البطولة، مطالبًا الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها لحضور مباراة الجمعة المقبلة أمام منتخب موريتانيا، لمؤازرة المنتخب الوطني للحفاظ علي صدارته للمجموعة.

بعد استبعاد النني وحجازي، تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر خلف محمد صلاح

ويحمل محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة، ليأتي على رأس الترتيب، وكان من خلفه عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد فتحي الذي أعلن مؤخرا اعتزاله، ومحمد النني وأحمد حجازي المستبعدين من قائمة الفراعنة للمعسكر الأخير.

ووفقا لمصدر داخل جهاز منتخب مصر فإن محمد صلاح نجم ليفربول يأتي على رأس ترتيب قادة الفراعنة، ومن خلفه رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، ثم محمود حسن «تريزيجيه» جناح الريان القطري، ويحل مصطفى فتحي جناح بيراميدز رابعًا، ثم محمد الشناوي حارس النادي الأهلي خامسًا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان «بيكهام»، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل «كوكا»، أحمد عيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد «زيزو»، محمود صابر، محمود حسن «تريزيجيه»، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.