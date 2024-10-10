محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود المنظومة الصحية (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، زيارة تفقدية لمركز طب أسرة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز، والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية للمنتفعين.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد مركز طب الأسرة

وتفقد محافظ الإسماعيلية عيادات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة والمشورة، الأسنان، الإسعافات الأولية، الأطفال، خدمات المعمل، الصيدلية، وقسم التسجيل CMO.

تطور المنظومة الصحية بالإسماعيلية

وأكد أن الإسماعيلية تشهد تطورًا ملحوظًا في القطاع الطبي منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وخلال الجولة استعرضت الدكتورة "منى دبور" مدير مركز طب أسرة المستقبل، ما تم من أعمال التطوير للبنية التحتية، ورفع كفاءة المنشأة، بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية، وأشارت أن المركز يقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتضمن: عيادة طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، عيادة الأسنان، عيادة تنظيم الأسرة، عيادة الأطفال، عيادة أمراض النساء، خدمات المعمل، خدمات الأشعة التطعيمات، الصيدلية، الإسعافات الأولية، مبادرات ١٠٠ مليون صحة، التثقيف الصحي، ومتابعة الأطفال الأصحاء.

وأوضح الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن المركز يقدم الخدمات الطبية بأعلى جودة وبإشادة من المواطنين متلقي الخدمة، حيث يخدم المركز أكثر من ٤٠ ألف منتفع، وبلغ عدد الخدمات الطبية المقدمة ٣٠٠ ألف خدمة طبية، وتم فتح ٣١٧٩٦ ملف فردي و٩٦٠٥ ملفات عائلية.

وأكد "سامي" أن مركز طب أسرة المستقبل يمثل انفراجة كبيرة في تيسير وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية خلال جولته على الاستماع للمواطنين والتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة داخل المركز، ووعدهم بتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإسماعيلية خلال الفترة المقبلة، وأنها الأولوية لديه في ملفي الصحة والتعليم، وسير وانتظام العمل بالمركز، والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية للمنتفعين.

