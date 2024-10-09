الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بجامعة قناة السويس (صور)

افتتاح مركز خدمة
افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الدمج والمساواة بين الطلاب في التعليم الجامعي. 

 

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الهدف من إنشاء المركز 

يأتي هذا الافتتاح في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة "أمديست" الأمريكية، حيث يهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب ذوي الهمم. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

أبرز الحضور خلال الافتتاح 

شهد الافتتاح كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكوينسي ديرمودي، مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بـ"أمديست"، والدكتورة دينا محسن، نائب مدير البرنامج، إلى جانب الدكتور سامح عباس، مدير مركز ذوي الهمم، والدكتور أحمد جاد، نائب مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدمج. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

بدء مراسم الافتتاح 

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة من القرآن الكريم قدمها الطالب عبد الرحمن عادل. 

 

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور ناصر مندور أن الإهتمام بالطلاب ذوي الهمم يمثل أولوية للدولة المصرية، مشيرًا إلى احتفالات "قادرون باختلاف" التي تؤكد التزام القيادة السياسية بضمان حقوقهم وإبراز مواهبهم. وأضاف: "الجامعة تفخر بالعديد من الطلاب الموهوبين والمميزين من ذوي الهمم، ونحن نسعى دائمًا لتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الجامعية." 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

كما أعرب "مندور" عن شكره وتقديره لهيئة "أمديست" ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن المركز مجهز بأعلى مستوى ليكون الأكبر في إقليم القناة وسيناء، مكرسًا لدمج وتمكين الطلاب ذوي الهمم في مجتمعاتهم. 

 

التزام الجامعة بدمج الطلاب 

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن افتتاح المركز يعكس التزام الجامعة بدمج الطلاب ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة، مشيرا إلى أهمية استفادتهم من الخدمات التعليمية، الصحية، والاجتماعية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

ومن جانبها، أعربت كوينسي ديرمودي عن تقديرها للجهود المبذولة لإنشاء هذا المركز، مشيدة بالتعاون الوثيق بين جامعة قناة السويس وأمديست الذي أتاح تحقيق هذا الإنجاز. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

بينما عبرت الدكتورة دينا محسن عن سعادتها بهذا التعاون المثمر مع جامعة قناة السويس، قائلة: "إن الجامعة تُعد من أولى الجامعات المصرية التي تُنفذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالتعاون مع أمديست"، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في تذليل كافة العقبات أمامهم.

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو
جانب من الافتتاح، فيتو

واستعرض الدكتور سامح عباس، مدير المركز، خلال كلمته الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للطلاب ذوي الهمم، والتي تشمل مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم ومواهبهم. 

 

كما أكد الدكتور أحمد جاد، نائب مدير المركز، أن المركز يسعى لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تمكين الطلاب.

 

سبق حفل الافتتاح جولة تفقدية قام بها الدكتور ناصر مندور وكوينسي ديرمودي داخل المركز، حيث التقيا بعدد من الطلاب وأسرهم، وتم قص شريط الافتتاح وسط أجواء احتفالية. 

 

وفي لفتة مميزة، دعا الدكتور ناصر مندور الطلاب إلى تحية الطالبة سميرة السيد، الأولى على كلية التجارة على مدار سنتين، والتي تُعد نموذجًا للنجاح والتفوق بين الطلاب.

اختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين من ذوي الهمم والقائمين علي العمل في المركز الذين ساهموا في إنجاح المشروع.

 

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