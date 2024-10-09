الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالإسماعيلية في جولة داخل القومسيون الطبي (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية للقومسيون الطبى وإدارة الإسماعيلية الصحية؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاِتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حلها. 

محافظ الإسماعيلية يدفع بالشباب لقيادة إدارة الإعلام بالمحافظة

تحرير 55 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في الإسماعيلية (صور)

بداية الجولة بالقومسيون 

وبدأت الجولة بتفقد وكيل وزارة الصحة القومسيون الطبى لمتابعة انتظام سير العمل يرافقها الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور مصطفى نصر الله مدير القومسيون الطبى،وتابعت تواجد اللجنة الطبية والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة،وإلتقت مع المترددين على القومسيون، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة وعدم وجود أى معوقات للعمل.  

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تقديم العديد من الخدمات 

جدير بالذكر أن القومسيون الطبى يقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها لجان إستخراج الرخص المهنية للسائقين،الخدمات المتكاملة لذوى الإحتياجات الخاصة،لجان ساقطى القيد ولجان تكافل وكرامة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تابعت الخدمات الوقائية 

واستكملت وكيل وزارة الصحة جولتها بزيارة إدارة الإسماعيلية الصحية ومكتب صحة جنوب بالإسماعيلية وقامت بالمرور على أقسام الإدارة،وتابعت الخدمات الوقائية وجودة مستوى الأداء بمكتب الصحة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

خدمات تطعيمات المسافرين 

ويقدم خدمات تطعيمات المسافرين والتطعيمات الروتينية للمواليد بالاضافة الى مبادرات 100 مليون صحة لفحص السمع لحديثي الولادة ودعم صحة المرأة وفحص الامراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي. 
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ووجهت بتغيير مكان تواجد فريق مبادرة 100 مليون صحة حتى يتثنى زيادة أعداد المستفيدين من المبادرة من المترددين على مكتب الصحة. 

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى بجهود جميع العاملين بالمكتب،وارتفاع مؤشر الأداء للفرق الثابته والمتحركة وتكثيف دور أخصائي الإعلام بالتوعية بمختلف الموضوعات الصحية وبأهمية الفحص بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة،فضلا عن جودة وكفاءة جميع الخدمات التى يقدمها مكتب صحة جنوب للمواطنين.

وفى ختام الجولة عقدت إجتماعًا مع الدكتور إسلام القصاص مدير الإدارة ورؤساء الأقسام ؛لمناقشة التحديات والمشكلات بالإدارة وتقديم الدعم اللازم لحلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية وكيل صحة الإسماعيلية القومسيون الطبي جولة

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يدفع بالشباب لقيادة إدارة الإعلام بالمحافظة

تحرير 21 محضر مخالفة لـ منشآت غذائية بالإسماعيلية (صور)

تحرير 55 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في الإسماعيلية (صور)

شبورة مائية على الطرق الزراعية في الإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

عبد الواحد السيد: طلبنا تأجيل لقاء بيراميدز لهذا السبب

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر 2024

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 13 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

المزيد
الجريدة الرسمية