وكيل الصحة بالإسماعيلية في جولة داخل القومسيون الطبي (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية للقومسيون الطبى وإدارة الإسماعيلية الصحية؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاِتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حلها.

بداية الجولة بالقومسيون

وبدأت الجولة بتفقد وكيل وزارة الصحة القومسيون الطبى لمتابعة انتظام سير العمل يرافقها الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور مصطفى نصر الله مدير القومسيون الطبى،وتابعت تواجد اللجنة الطبية والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة،وإلتقت مع المترددين على القومسيون، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة وعدم وجود أى معوقات للعمل.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تقديم العديد من الخدمات

جدير بالذكر أن القومسيون الطبى يقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها لجان إستخراج الرخص المهنية للسائقين،الخدمات المتكاملة لذوى الإحتياجات الخاصة،لجان ساقطى القيد ولجان تكافل وكرامة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تابعت الخدمات الوقائية

واستكملت وكيل وزارة الصحة جولتها بزيارة إدارة الإسماعيلية الصحية ومكتب صحة جنوب بالإسماعيلية وقامت بالمرور على أقسام الإدارة،وتابعت الخدمات الوقائية وجودة مستوى الأداء بمكتب الصحة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

خدمات تطعيمات المسافرين

ويقدم خدمات تطعيمات المسافرين والتطعيمات الروتينية للمواليد بالاضافة الى مبادرات 100 مليون صحة لفحص السمع لحديثي الولادة ودعم صحة المرأة وفحص الامراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ووجهت بتغيير مكان تواجد فريق مبادرة 100 مليون صحة حتى يتثنى زيادة أعداد المستفيدين من المبادرة من المترددين على مكتب الصحة.

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى بجهود جميع العاملين بالمكتب،وارتفاع مؤشر الأداء للفرق الثابته والمتحركة وتكثيف دور أخصائي الإعلام بالتوعية بمختلف الموضوعات الصحية وبأهمية الفحص بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة،فضلا عن جودة وكفاءة جميع الخدمات التى يقدمها مكتب صحة جنوب للمواطنين.

وفى ختام الجولة عقدت إجتماعًا مع الدكتور إسلام القصاص مدير الإدارة ورؤساء الأقسام ؛لمناقشة التحديات والمشكلات بالإدارة وتقديم الدعم اللازم لحلها.