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محافظ الإسماعيلية يتفقد المخابز البلدية المدعمة خلال جولة مفاجئة (صور)

جولة علي مخابز البلدية
جولة علي مخابز البلدية المدعمة بمدينة المستقبل، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، عددًا من المخابز البلدية المدعمة بمدينة المستقبل؛ للوقوف على مدى جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين. 

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لقاء عدد من المواطنين 

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء مع عدد من المواطنين والاستماع لمطالب سكان المدينة، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل جاهدة على حل جميع مشاكل مدينة المستقبل لتحسين جودة الحياة للمواطن وتقديم كافة الخدمات لهم.  

جانب من الجولة،فيتو

أبرز الحضور خلال الجولة 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة. 

جانب من الجولة،فيتو

 العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وعدد من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو

 

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