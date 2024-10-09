الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

زراعة 100 شجرة مثمرة بمنطقة الخامسة في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو

أعلن جهاز التجميل والتطوير بمحافظة الإسماعيلية، عن زراعة 100 شجرة مثمرة بشارع مدرسة التكنولوجيا بالمنطقة الخامسة في الإسماعيلية. 

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يأتي ذلك ضمن رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة"، ومبادرة النظافة العامة والتجميل بمحافظة الإسماعيلية "الإسماعيلية تستاهل"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية محافظ الإسماعيلية في 21 أغسطس الماضي، بهدف رفع درجة الوعي البيئي بالمحافظة. 

جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو

مواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية 

ومن جهة أخرى واصل جهاز التطوير والتجميل أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، بالتنسيق مع حي ثالث الإسماعيلية، حيث تم صيانة وقص وتهذيب الأشجار، وإزالة جميع الشوك ورفع كل المخلفات، بمنطقة جاردن سيتي شرق بمساحة حوالي نصف فدان. 

جانب من أعمال التجميل،فيتو
جانب من أعمال التجميل،فيتو



رفع كفاءة مدخل المدينة 

هذا بالإضافة لرفع كفاءة مدخل الإسماعيلية الصحراوي من تهذيب للأشجار وقص النخيل. 

جانب من أعمال التجميل،فيتو

 

جانب من أعمال التجميل،فيتو

قص وتهذيب الأشجار 

وعلى جانب آخر، تم قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الخامسة بشارع مدرسة التكنولوجيا، على أن يتم زراعتها بعدد 100 شجرة مثمرة ضمن مبادرة "الإسماعيلية تستاهل"؛ والتي تهدف لنشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.  

زراعة شجر مثمر بكافة الشوارع 

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية قام بزراعة أول شجرة مثمرة في الأول من سبتمبر الماضي، بالحديقة الدولية بالطريق الدائري، إيذانًا بانطلاق المبادرة وتشجيعًا للشباب المشاركين بالمبادرة من الجنسين، وتحفيزهم على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية. 

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