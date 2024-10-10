سلطات كريات شمونة تطالب السكان بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية

طالبت بلدية كريات شمونة السكان في المدينة بالدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

مقتل إسرائيليين بسبب سقوط صواريخ من لبنان

وأعلن جيش الاحتلال فى وقت لاحق أمس الأربعاء، إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط عدد منها في البلدة.

وفي السياق ذاته ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين قتلا في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إن عشرات الصواريخ أطلقت على منطقة حيفا وكريوت، مضيفة أن صواريخ وشظايا سقطت إثر عمليات اعتراض جوي في سماء حيفا والكريوت.

سقوط عشرات الصواريخ على حيفا

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هناك 4 مصابين جراح أحدهم خطيرة إثر القصف الأخير على منطقة خليج حيفا.

وذكرت الجبهة الداخلية بإسرائيل أن صفارات الإنذار دوت في بلدات بمحيط مدينة حيفا.