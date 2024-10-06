الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: حرائق وأضرار في كريات شمونة إثر صواريخ أطلقت من لبنان

حرائق وأضرار في كريات
حرائق وأضرار في كريات شمونة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، برصد إطلاق  30 صاروخا من لبنان باتجاه كريات شمونة وتم اعتراض بعضها.

 

تأثير صواريخ حزب الله على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال: أن عددا من الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة أحدثت حرائق وأضرارا متفاوتة.

 

جيش الاحتلال يهاجم أهداف حزب الله في بيروت

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه يهاجم أهدافا تابعة لـحزب الله في منطقة بيروت.

 

حزب الله يستهدف ضباطا وجنودا إسرائيليين في هجوم على قاعدة شمشون

حزب الله يعلن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء توغله بلبنان

قصف حزب الله قوة إسرائيلية

من جانبه أكد حزب الله في نبأ عاجل منذ قليل، أنه قصف بالمدفعية قوة إسرائيلية لدى محاولتها التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا وإجبارها على التارجع

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