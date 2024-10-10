أبرزها عباد الشمس والذرة كرستال، انخفاض أسعار زجاجة الزيت في الأسواق
أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضات متباينة في الأسواق؛ على الرغم من ارتفاع أسعار الزيوت الخام خلال الفترة الماضية، كان آخرها أمس؛ إذ ارتفعت أسعار الزيت الخام ارتفاعات تراوحت ما بين 1000 و3000 جنيه في الطن، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟
أسعار الزيت في المحال التجارية
«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا لتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:
1.5 جنيه انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق
وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 1.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 77 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 100 جنيه للتر.
جنيه انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق
ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 81 جنيهًا، وتراواحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 102 جنيه للتر.
جنيه انخفاضا في سعر زيت الذرة بالأسواق
ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة بنحو جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 91.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.
انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق
ووفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفض سعر زيت الذرة كريستال بنحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 94.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 115 جنيهًا للتر.
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