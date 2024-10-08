ارتفاع أسعار زجاجة الزيت في الأسواق، تعرف على التفاصيل

أسعار الزيت اليوم، ارتفعت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعات متباينة في الأسواق اليوم الثلاثاء، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت الخام ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا لتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الأتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو جنيهين في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 78.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 100 جنيه للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 82 جنيهًا، وتراواحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 92.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة كريستال نحو 94.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 115 جنيهًا للتر.