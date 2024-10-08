ارتفاع أسعار زجاجة الزيت في الأسواق، تعرف على التفاصيل
أسعار الزيت اليوم، ارتفعت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعات متباينة في الأسواق اليوم الثلاثاء، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت الخام ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟
أسعار الزيت في المحال التجارية
«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا لتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الأتية:
جنيهان ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق
وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو جنيهين في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 78.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 100 جنيه للتر.
3 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق
ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 82 جنيهًا، وتراواحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.
5 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق
ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 92.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.
1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق
ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة كريستال نحو 94.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 115 جنيهًا للتر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.