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اقتصاد

باستثناء الأولين، ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع بنحو 1000 جنيه في الطن.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

كما ارتفع سعر زيت الذرة بنحو 3000 جنيه للطن، وارتفع سعر زيت عباد الشمس نحو 1000 جنيه للطن، فيما استقر سعر زيت الأولين.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 58 ألف جنيه، بارتفاع 3000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 59 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت تصل لـ5 آلاف جنيه بالطن.. الشعبة تؤكد ارتفاع سعر العبوات.. ومطالب للحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير.. وهذه أحدث الأسعار

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الطن يبدأ من 52 ألف جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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