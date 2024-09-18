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اقتصاد

تبدأ من 19 جنيهًا، أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق

سعر زجاجة الزيت اليوم
سعر زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت في الأسواق تباينًأ ملحوظًا، وفقًا لعدة معايير أهمها النوع والوزن ودرجة النقاء، حيث يزخر السوق المصري بأنواع مختلفة من الزيت من إنتاج شركات عدة.

 أسعار زجاجة الزيت في الأسواق اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الزيت في الأسواق اليوم الأربعاء في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ التي جاءت كالأتي: 

أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار لتر الزيت وفقًا لرصد البوابة الحكومية

البداية مع أسعار زجاجة الزيت وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وهي كالآتي:

أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زجاجة زيت عباد الشمس وفقًا لرصد البوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 84.8 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 60 إلى 104 جنيهات لكل لتر.

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 80.7 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 55 إلى 100 جنيه لكل لتر.

أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زجاجة زيت الذرة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر زيت ذرة نحو 92.4 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 65 إلى 120 جنيهًا لكل لتر.

بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 95.4 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 60 إلى 115 جنيهًا. 

سعر زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زجاجة الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار زجاجة الزيت في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ فجاءت كالأتي:

أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

سعر زجاجة الزيت عباد الشمس في المحال التجارية

  1. بلغ سعر زجاجة زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.5 لتر نحو 138 جنيهًا.
  2. بلغ سعر زيت عباد الشمس كريستال وزن لتر نحو 84.75 جنيه.
  3. بلغ سعر زيت عباد الشمس الأصيل وزن 2.25 لتر نحو 164.5 جنيه.
  4. بلغ سعر زيت عباد الشمس سلايت وزن 1.5 لتر نحو 117.5 جنيه.
  5. بلغ سعر زجاجة زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر نحو 185.5 جنيه.
  6. بلغ سعر عباد الشمس عافية وزن 800 مل نحو 71.75 جنيه.
  7. بلغ سعر زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لتر نحو 415 جنيهًا.
  8. بلغ سعر زيت عباد الشمس حلوة وزن 4.5 لتر نحو 358 جنيهًا.
سعر زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

سعر زجاجة الزيت الخليط في المحال التجارية

  • بلغ سعر زيت خليط هداية وزن لتر نحو 63 جنيهًا.
  • بلغ سعر زيت خليط حلوة وزن 4.5 لتر نحو 272.75 جنيه.
  • بلغ سعر زيت خليط قليه وزن 4.5 لتر نحو 272.75 جنيه.
  • بلغ سعر زيت خليط جولدن ألفا وزن 700 مل نحو 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط حلوة وزن 2.25 لتر نحو 138.5 جنيه.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط حلوة وزن 700 مل نحو 48.5 جنيه.
  • بلغ سعر زيت خليط قلية وزن 2.1 لتر نحو 128.5 جنيه.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط هدية وزن 4.5 لتر نحو 272.75 جنيه.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط تبارك وزن لتر نحو 80 جنيهًا.
  • بلغ سعر زيت خليط هنادي وزن 2.1 لتر نحو 128.5 جنيه.
  • بلغ سعر زيت طبخ صني وزن 750 مل نحو 57.5 جنيه.
  • بلغ سعر زيت طبخ صني وزن 4.4 لتر نحو 294.5 جنيه.
أسعار زجاجة الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

سعر زجاجة زيت الذرة في المحال التجارية

  1. بلغ سعر زجاجة زيت ذرة أوميجا بلس عافية وزن 2.2 لتر نحو 194.5 جنيه.
  2. بلغ سعر زيت ذرة عافية وزن 2.2 لتر نحو 214.5 جنيه.
  3. بلغ سعر زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر نحو 214.5 جنيه.
  4. بلغ سعر زجاجة زيت ذرة سلايت وزن 2.25 لتر نحو 206.5 جنيه.
  5. بلغ سعر زيت ذرة أوميجا بلس عافية وزن 1.6 لتر نحو 146 جنيهًا.
  6. بلغ سعر زجاجة زيت ذرة سلايت وزن 750 مل نحو 72.75 جنيه.
  7. بلغ سعر زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر نحو 161 جنيهًا.
  8. بلغ سعر زيت ذرة كريستال وزن 800 مل نحو 83 جنيهًا.
  9. بلغ سعر زيت ذرة كريستال زجاجة بخاج وزن 200 مل نحو 19 جنيهًا.
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سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

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الأولين يتراجع 500 جنيه في الطن، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

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