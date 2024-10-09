اجتماع تحديد ساعة الصفر، كشف تفاصيل خطة ضرب إيران والتصويت عليها الخميس

تلوح مؤشرات قوية على قرب الرد الإسرائيلي على الضربة الصاروخية الإيرانية، فى ظل الإعلان عن اجتماع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع المجلس الأمني المصغر يوم غد الخميس، للتصويت على القرار.

نتنياهو يجتمع غدا للتصويت على ضرب إيران

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني، الخميس، للتصويت على عمل عسكري كبير ضد إيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الأمريكى، إن "الانتقام من المتوقع أن يكون كبيرا، ورجحت المصادر، أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في الأراضى الإيرانية، إضافة إلى هجمات سرية، على غرار العملية التى استشهد فيها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن ضربة قاتلة لإيران

وتزامنت التسريبات، مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأربعاء، زعم فيها، أن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني سيكون قاتلا ومفاجئا، وفق وصفه.

جاء ذلك، خلال زيارة جالانت للوحدة "9900" التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مدعيا، إن "ردنا على الهجوم الإيراني سيكون قاتلا ودقيقا وفوق كل ذلك مفاجئا"، مضيفا أن الإيرانيين لن يفهموا ماذا حدث وكيف.

مكالمة بايدن ونتنياهو لمناقشة الرد الإسرائيلي المحتمل

فى ذات السياق، أجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء الأربعاء، مكالمة هاتفية مع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس انضمت إلى الاتصال.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن بايدن ونتنياهو ناقشا "خلال الاتصال احتمالات الرد الإسرائيلي على إيران، وسعى نتنياهو إلى فهم الموقف الأمريكى والحصول على الدعم المطلوب.

نتنياهو يمنع وزير الدفاع من السفر إلى الولايات المتحدة

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن "إسرائيل رفضت حتى الآن الكشف لإدارة بايدن عن تفاصيل خططها للانتقام من طهران"، حتى مع حث البيت الأبيض أقرب حليف لها في الشرق الأوسط على عدم ضرب منشآت النفط الإيرانية أو المواقع النووية".

وأشار تقرير وول ستريت جورنال، إلى أن "المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط لأنهم فوجئوا مرارا وتكرارا بالأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ويسعون إلى تجنب المزيد من التصعيد".

وكشفت الصحيفة، أن نتنياهو، منع جالانت من السفر إلى أمريكا مساء أمس الثلاثاء، الأمر الذي عزز الشكوك حول ضربة وشيكة ضد إيران.